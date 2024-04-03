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Европейское издание сообщило, в каком случае рухнет фронт ВСУ

Politico: фронт ВСУ рухнет, как только армия РФ сосредоточит силы в одном месте

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в том случае, если армия России сконцентрирует силы в одном месте. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

Авторы статьи также признали численное превосходство российской армии и массовое применение планирующих авиабомб. Обозреватели считают, что эти факторы помогают прорвать украинскую оборону. Один из офицеров сказал изданию, что Запад уже никак не поможет Украине справиться с наступлением России.

Украинские военные в беседе с изданием отметили, что Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или раньше.

До этого стало известно, что ВС РФ показали успехи на Авдеевском направлении. Российские военные при помощи РСЗО БМ-21 «Град» совершили удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило штурмовым отрядам продвинуться.

Ранее в Госдуме сообщили, что российским войскам осталось всего около 500 метров до границ Часова Яра в ДНР.

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