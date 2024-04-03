В РФ пообещали отреагировать, если японские ракеты для Patriot окажутся у Киева

Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Японии Николай Ноздрев, не исключив введения санкций в таком случае.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Гипотетически, как мы уже видели на примере других стран, такую возможность исключать нельзя», — сказал он в ответ на вопрос о возможности попадания японских противоракет на Украину. Он добавил, что если подобные данные будут получены и подтверждены конкретной надежной информацией, последуют ответные действия с российской стороны по различным направлениям.

«Мы такое планирование осуществляем. Хотелось бы избежать подобного сценария, но в случае необходимости будем действовать оперативно и четко», — добавил дипломат.

До этого британский военный эксперт Александер Меркурис заявил, что Пентагон не сможет передать на вооружение украинской армии зенитные ракетные комплексы Patriot по той причине, что в самих США этих комплексов осталось слишком мало.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot состоит на вооружении армии США и армий ряда других стран. Он производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон». Комплекс создавался для замены комплексов «Найк Геркулес» и «Хок» в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. В октябре 1980 года был подписан контракт на производство серийной партии комплексов и ракет, в декабре 1981 года начались поставки в войска. На вооружение машина была принята в 1982 году.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.