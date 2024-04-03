США сдвинули сроки строительства новой подводной лодки «Округ Колумбия»

Военно-морские силы (ВМС) США на год отложили создание новой атомной подводной лодки «Округ Колумбия». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в аккаунте одного из репортеров американского издания Politico.

По информации журналистов, данная субмарина должна заменить крупнейшие подводные лодки класса Ohio. Однако, как следует из заявления ВМС США, исполнение контракта на строительство «Округа Колумбия» задерживается на срок от 12 до 16 месяцев. Изначально ожидалось, что строительство субмарины будет завершено в 2027 году.

Более того, создание меньших подводных лодок пришлось сдвинуть на еще большие сроки. То же касается нового ракетного крейсера, подчеркивается в сообщении.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что в 2025 году американские специалисты планируют построить всего одну субмарину. Такая ситуация возникла из-за решения администрации США сократить государственный заказ на корабли в своем последнем документе по оборонному бюджету.

В результате Вашингтон заподозрили в попытке сорвать сделку по продаже подводных лодок Канберре, которая была заключена в рамках военно-политического альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Однако официальный представитель министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что работа в этом направлении осуществляется в соответствии с установленными сроками.

Ранее министерство обороны США решило сократить программу перевооружений.