Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Греции обвинили в желании продать Украине запрещенные снаряды

Компартия Греции: Афины планируют продать для Киева снаряды с белым фосфором

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Правительство Греции планирует продать десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, которые впоследствии будут переданы Украине. Об этом сообщил представитель Коммунистической партии Греции в парламенте страны Никос Папанастасис, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что руководство государства намерено сначала продать данные снаряды Чехии. После этого Прага отправит боеприпасы в зону украинского конфликта, уточнил он.

«Сегодня правительство, <...> нарушая всякое представление об уважении к международным договорам и запретам ООН на использование запрещенного химического вещества «белый фосфор» <...>, «продает» десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих «белый фосфор», в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине», — заявил Папанастасис.

Он добавил, что таким образом правящая в стране партия «Новая демократия» сознательно формирует условия для совершения тяжких военных преступлений. При этом Коммунистическая партия Греции осуждает подобные действия правительства, подчеркнул парламентарий.

1 апреля греческий портал ieidiseis.gr сообщил, что Афины планируют через Прагу передать Киеву большое количество снарядов. Речь идет о боеприпасах, общая стоимость которых составляет €150 млн.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал продолжить помогать Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами