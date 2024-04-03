Правительство Греции обвинили в желании продать Украине запрещенные снаряды

Правительство Греции планирует продать десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, которые впоследствии будут переданы Украине. Об этом сообщил представитель Коммунистической партии Греции в парламенте страны Никос Папанастасис, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что руководство государства намерено сначала продать данные снаряды Чехии. После этого Прага отправит боеприпасы в зону украинского конфликта, уточнил он.

«Сегодня правительство, <...> нарушая всякое представление об уважении к международным договорам и запретам ООН на использование запрещенного химического вещества «белый фосфор» <...>, «продает» десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих «белый фосфор», в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине», — заявил Папанастасис.

Он добавил, что таким образом правящая в стране партия «Новая демократия» сознательно формирует условия для совершения тяжких военных преступлений. При этом Коммунистическая партия Греции осуждает подобные действия правительства, подчеркнул парламентарий.

1 апреля греческий портал ieidiseis.gr сообщил, что Афины планируют через Прагу передать Киеву большое количество снарядов. Речь идет о боеприпасах, общая стоимость которых составляет €150 млн.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал продолжить помогать Украине.