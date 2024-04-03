В Сумах произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. В это время действовала воздушная тревога.

Ранее объявленная в Сумской области воздушная тревога до сих пор не снята.

В марте российские военные нанесли массированные удары по объектам энергетики и ВПК страны, что вызвало серьезные последствия в различных регионах. Глава украинской национальной энергокомпании также подтвердил, что энергетическая система страны подверглась самой масштабной атаке за всю историю.

Пять из шести ТЭС компании серьезно повреждены, это создает очень сложную ситуацию в стране.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.