НАТО может начать координировать поставки оружия на Украину вместо Пентагона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на предстоящем саммите альянса в США передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву, которой сейчас управляет Пентагон. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, частью пакета предложений Столтенберга является передача НАТО операционной деятельности управляемой США контактной группы по Украине, координирующей поставки оружия от почти 50 стран.

В материале Bloomberg отмечается, что передача руководства этой группы Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристоферу Каволи защитит контактную группу от любых политических изменений после ноябрьских выборов президента США.

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