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НАТО может начать координировать поставки оружия на Украину вместо Пентагона

Bloomberg: Столтенберг предложит передать НАТО координацию поставок оружия Киеву

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложит на предстоящем саммите альянса в США передать под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву, которой сейчас управляет Пентагон. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, частью пакета предложений Столтенберга является передача НАТО операционной деятельности управляемой США контактной группы по Украине, координирующей поставки оружия от почти 50 стран.

В материале Bloomberg отмечается, что передача руководства этой группы Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристоферу Каволи защитит контактную группу от любых политических изменений после ноябрьских выборов президента США.

До этого британская газета Express писала, что небольшой финский город Ивало, который расположен в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к войне Североатлантического альянса с РФ.

В конце марта военный эксперт Александр Степанов заявил о создании США «военного шенгена» в Северной Европе.

Ранее американский профессор заявил, что НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной.

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