Полковник Матвийчук оценил ситуацию в районе Харькова

Активная часть сражения за город Харьков уже началась, считает военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом пишет портал NEWS.ru.

По мнению специалиста, в настоящее время передовые разведывательные группы Вооруженных сил РФ активно действуют на Купянском направлении. В том числе российские войска выходят к пригородам Харькова, уточнил он.

«Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут <…>. Предположу, что ВС РФ наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru)», — сказал Матвийчук.

Также он добавил, что сейчас украинские войска сужают фронт и уплотняют свои рубежи в зоне боевых действий. Вероятно, командование ВСУ намерено сосредоточить силы в районе населенного пункта Чугуевка и создать здесь дополнительную оборонительную линию.

Российские войска, в свою очередь, могут готовить «мощные мероприятия» недалеко от Херсона. То же касается участков по направлению к населенным пунктам Работино и Краматорск, не исключил эксперт.

При этом журналисты подчеркнули, что к текущему моменту министерство обороны РФ никак не комментировало данную информацию.

Ранее в ЛНР заявили, что радикалы создают буферную зону вблизи Харькова.