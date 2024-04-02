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Путин высказался насчет инвалидов-бойцов ЧВК

Путин поддержал идею насчет присвоения статуса инвалида бойцам ЧВК

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» и других подразделений должны иметь возможность получить статус инвалида на общих основаниях наравне с другими военнослужащими. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, передает ТАСС.

Цивилева отметила, что в этом вопросе до сих пор существует проблема, решением которой может стать прохождение военно-врачебных комиссий.

«Мы обязательно сделаем», — ответил Путин на предложение Цивилевой.

До этого председатель фонда заявила, что фонд «Защитники Отечества» обработал уже 910 тыс. обращений.

Как рассказала Цивилева, по вопросам назначения мер социальной поддержки зарегистрировано 144 тыс. обращений, по оформлению денежных выплат участникам специальной военной операции (СВО) — 96 тыс. 76 тыс. человек обратились за психологической и психотерапевтической помощью.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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