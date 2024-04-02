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Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородской и Курской областями

Минобороны: силы ПВО уничтожили пять БПЛА над Белгородской и Курской областями

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 2 апреля сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны уничтожили около 20.30 мск. Один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области. Четыре БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.

Незадолго до этого сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

2 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Татарстан. Повреждение получили завод и студенческое общежитие. Пострадали 12 студентов.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, Украина испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, поставок со стороны Запада становится все меньше, поэтому она предпринимает усилия, чтобы максимально использовать дроны.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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