Над Курском сбито два беспилотника

Над Курском сбит второй украинский беспилотник после объявления тревоги. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве», — пишет Старовойт.

Курский губернатор в предыдущем сообщении также напомнил жителям города о том, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя, они могут нанести вред здоровью. Вместо этого Старовойт призвал курян сообщать о возможных находках по телефону 112.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Курске и Курском районе.

Накануне он сообщил об опасности налета беспилотников со стороны Украины.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.