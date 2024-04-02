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Над Курском сбито два беспилотника

Губернатор Старовойт сообщил, что над Курском сбит второй украинский беспилотник

Над Курском сбит второй украинский беспилотник после объявления тревоги. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве», — пишет Старовойт.

Курский губернатор в предыдущем сообщении также напомнил жителям города о том, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя, они могут нанести вред здоровью. Вместо этого Старовойт призвал курян сообщать о возможных находках по телефону 112.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Курске и Курском районе.

Накануне он сообщил об опасности налета беспилотников со стороны Украины.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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