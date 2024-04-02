Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом

Украина уже фактически является террористическим государством, обсуждения этого вопроса являются «схоластическими». Об этом заявил в Telegram-канале заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома», — пишет Медведев.

Он добавил, что и большинства Запада в Совете Безопасности в международной организации у России не получится провести подобное решение через Организацию объединенных наций. Кроме того, Медведев уверен, что ни МУС, ни другие судебные инстанции судить украинскую власть не будут.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что украинские диверсанты в Донбассе пытаются использовать каналы преступных групп.

Ранее Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в спецоперации.