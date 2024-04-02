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Названо число добровольцев, получивших удостоверения ветеранов боевых действий

Цивилева: удостоверение ветеранов боевых действий получили 12 тысяч добровольцев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Благодаря работе фонда «Защитники Отечества» удостоверения ветеранов боевых действий получили уже 12 тыс. добровольцев. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила председатель фонда Анна Цивилева, передает ТАСС.

Она также заявила, что 6 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили удостоверения членов семей погибших.

На прошлой неделе генеральной прокурор Российской Федерации Игорь Краснов рассказал, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников специальной военной операции (СВО).

По его словам, обращения от семей участников боевых действий позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств.

26 марта президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры решительно реагировать на жалобы, которые касаются волокиты в поддержке участников спецоперации.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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