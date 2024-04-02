Астана опровергла данные о том, что БПЛА в Татарстан запускали с территории Казахстана

В минобороны Казахстана опровергли информацию о том, что дроны, атаковавшие Татарстан, запускались с территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подобные сообщения направлены на дискредитацию Казахстана.

Минобороны Казахстана также попросило граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов приехал в Елабугу после того, как утром украинский дрон врезался в общежитие учебного заведения «Алабуга Политех». Он провел встречу со студентами «Алабуга Политеха», поблагодарил их за выдержку и патриотизм и призвал быть более бдительными и осторожными.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.