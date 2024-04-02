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В Севастополе положительно оценили нового командующего ЧФ

Губернатор Развожаев поприветствовал назначение адмирала Пинчука командующим ЧФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Вице-адмирал Сергей Пинчук, ставший командующим Черноморским флотом России, является севастопольцем. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сергей Михайлович — севастополец. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, затем — Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Служил на Балтийском флоте, на Черноморском флоте, на Каспийской флотилии», — рассказал Развожаев.

Губернатор поздравил вице-адмирала с назначением и добавил, что Пинчук стал командующим сложного участка и теперь ему предстоит отстаивать родной город.

До этого вице-адмирала Сергея Пинчука назначили на должность командующего Черноморским флотом (ЧФ) России.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу также объявил о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом Российской Федерации.

Ранее политолог отметил роль Путина в возрождении Военно-морского флота России.

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