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В США заканчиваются «Патриоты»

Британский эксперт Меркурис заявил, что в США практически закончились ЗРК Patriot

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Global Look Press

Пентагон не сможет передать на вооружение украинской армии зенитно-ракетные комплексы Patriot по той причине, что в самих США этих комплексов осталось слишком мало. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный эксперт Александер Меркурис.

«Комментарии о том, что стране нужны новые Patriot, показывают степень отчаяния. У США серьезный дефицит этих установок, немцы и голландцы истратили собственные запасы, отправив их Киеву», — заявил Меркурис.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксперт добавил, что за последнее время Россия показала, что ее армия способна эффективно уничтожать западные зенитно-ракетные комплексы.

До этого появилась версия, что Украина из мести Соединенным Штатам могла подставить под ракетный удар России американский экипаж зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который был уничтожен в Харьковской области.

Ранее Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.

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