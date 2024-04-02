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На Западе назвали неочевидное последствие введения военного положения

Times: военное положение на Украине помогло популяции медведей

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Depositphotos

Военное положение, введенное на Украине, помогло увеличить популяцию краснокнижных медведей. Об этом пишет Times.

По данным издания, с введением военного положения в стране запретили охоту. В результате численность медведей в одном из районов Карпатских гор с 2021 года увеличилась с 90 до 104 особей.

В начале 1990-х годов популяция медведей в этом регионе достигала 600 особей, но уже через девять лет она уменьшилась вдвое. Всемирный фонд природы (признан в РФ иностранным агентом) сообщал, что браконьеры истребляют в среднем до полусотни особей.

До этого сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю предотвратили попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры амурского тигра.

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