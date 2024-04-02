На Западе назвали неочевидное последствие введения военного положения

Военное положение, введенное на Украине, помогло увеличить популяцию краснокнижных медведей. Об этом пишет Times.

По данным издания, с введением военного положения в стране запретили охоту. В результате численность медведей в одном из районов Карпатских гор с 2021 года увеличилась с 90 до 104 особей.

В начале 1990-х годов популяция медведей в этом регионе достигала 600 особей, но уже через девять лет она уменьшилась вдвое. Всемирный фонд природы (признан в РФ иностранным агентом) сообщал, что браконьеры истребляют в среднем до полусотни особей.

До этого сотрудники УФСБ России по Приморскому краю при содействии ГУФСИН по Приморскому краю предотвратили попытку продажи двумя неоднократно судимыми жителями региона шкуры амурского тигра.

Продавцы, проживающие в селе Воздвиженка, оценили «товар» в 1 млн рублей.

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