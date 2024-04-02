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Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки на Белгородскую область

Губернатор Гладков: житель села Цаповка пострадал в результате атаки ВСУ

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Настоящий Гладков/Telegram

Вооруженные силы Украины атаковали село Цаповка в Борисовском районе Белгородской области, известно как минимум об одном пострадавшем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам глава области, для атаки ВСУ использовали два беспилотника, один из которых сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором сидел мужчина.

«У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», — рассказал Гладков.

Он добавил, что второй дрон сбросил взрывчатку на территорию аграрного предприятия, в результате чего один из грузовиков получил повреждения.

До этого Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода 1 апреля. По словам губернатора, пострадали 10 мирных жителей, а повреждения получили более 200 квартир и почти 100 машин. Уточнялось, что украинские войска выпустили по семи районам региона 48 снарядов, а также совершили шесть атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в РФ запустили программу психологической помощи детям из Белгорода.

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