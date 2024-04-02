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Генерал НАТО назвал российский снаряд «Царь-бомбой» для ВСУ

Генерал НАТО Ходжес: российские планирующие бомбы создают проблемы ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стратегической инфраструктуры страны. Об этом заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

По мнению эксперта, превосходство России в дронах и радиоэлектронной борьбе является серьезным вызовом для Украины. «А эти «Царь-бомбы» (планирующие боеприпасы. — «Газета.Ru»), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», — добавил Ходжес.

Он также заявил о необходимости помочь Украине каким-нибудь образом нивелировать подавляющее превосходство российской армии в этой сфере.

2 апреля обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт заявил, что ВСУ не в состоянии справиться с российскими планирующими авиабомбами.

28 марта бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ придется сдать Харьков из-за российских планирующих бомб и уничтожения украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Херсонской области заявили, что ВСУ получают наркотики из Германии.

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Операция на Украине
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