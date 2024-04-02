Черноморский флот получит новых «Каракуртов»

Черноморский флот в 2024 году ожидает пополнение в виде трех кораблей проекта «Каракурт». Об этом на селекторном совещании с руководством ВС РФ рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

«До конца года Зеленодольский завод имени А.М.Горького должен передать морякам еще три таких корабля», — приводит слова Шойгу пресс-служба министерства.

Он отметил, что составе ЧФ уже служит головной корабль «Циклон», успешно выполняющий свои задачи, и напомнил, что «Каракурты» являются носителями высокоточного оружия большой дальности.

До этого министр заявил, что в Зеленодольске завершается строительство пятого патрульного корабля «Виктор Великий». Он будет направлен в распоряжение Черноморского флота.

Также Шойгу объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом. Им стал вице-адмирал Сергей Пинчук.

Ранее Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак беспилотников.