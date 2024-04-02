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Назначен новый командующий Черноморским флотом

Шойгу назвал нового главкома ВМФ и командующих Северным и Черноморским флотами

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Илья Питалев/РИА Новости

Вице-адмирала Сергея Пинчука назначили на должность командующего Черноморским флотом (ЧФ) России. Об этом во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны также объявил о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом Российской Федерации.

В январе главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, который позже был отправлен в отставку, заявил, что в Военно-морском флоте Российской Федерации появятся пять дивизий и бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. По его словам, это требуется в целях увеличения боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ. Евменов уточнил, что пять бригад морской пехоты на флотах будут переформатированы в дивизии морской пехоты, а полк морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду.

В марте сообщалось, что Евменов рассматривается как наиболее вероятный кандидат на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге.

Ранее политолог отметил роль Путина в возрождении Военно-морского флота России.

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