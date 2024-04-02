Украина потратит еще $143,3 млн на строительство оборонительных сооружений

Правительство Украины приняло решение о выделении дополнительных $143,3 млн на возведение оборонительных укреплений вдоль линии фронта. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля сообщает ТАСС.

В частности, на укрепления в подконтрольных Киеву районах ДНР будут выделены $28,1 млн, в Запорожской области — $25,6 млн, в Сумской области — $38,4 млн. Кроме того, украинские власти собираются потратить около $7,7 млн на строительство оборонительных линий в Николаевской области и около $10,3 млн — в находящихся под контролем украинских сил районах Херсонской области.

28 марта сообщалось, что Черниговская область Украины получила на строительство фортификационных сооружений $40 млн, что в пять раз больше, чем в 2023 году.

30 марта стало известно, что в Днепропетровской области Украины выкопали свыше 42 км противотанковых рвов.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявлял, что в регионе установлены 10 тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона».