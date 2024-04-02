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Военкор рассказал, что БПЛА в Татарстане мог быть замаскирован

Военкор Сладков: БПЛА, атаковавший Татарстан, был замаскирован недалеко от НПЗ

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Shutterstock

Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что беспилотник, использованный для атаки по Татарстану, мог быть замаскирован в «спящем состоянии» недалеко от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что беспилотник никак не мог быть запущен с территории Украины, так как до границы с ней от Татарстана более 1000 км по прямой. Его привели в действие дистанционно направленным сигналом, считает Сладков.

«Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил. Время дежурства 12 суток, сигнал подается дистанционно, хоть из космоса. Эта штука не новая», — поделился Сладков.

До этого военный эксперт Максим Климов заявлял, что Украина атаковала Татарстан, поскольку хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою противовоздушную оборону (ПВО) на линии боевого соприкосновения, перебросив ее вглубь страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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