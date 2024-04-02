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Нетаньяху признал, что израильские силы «непреднамеренно ударили» по невинным людям в Газе

Нетаньяху: израильские военные непреднамеренно ударили по невинным людям в Газе

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении признал, что израильские военные «непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа». Его цитирует ТАСС.

«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — сказал израильский премьер. Он не уточнил, о каком именно «ударе» идет речь.

Нетаньяху заверил, что Израиль не допустит такого в будущем.

Утром 2 апреля стало известно, что в в секторе Газа были убиты семь членов гуманитарной организации World Central Kitchen. Команда передвигалась на двух бронеавтомобилях с логотипом WCK и автомобиле с мягкой обшивкой. По данным благотворителей, конвой был подбит при выходе со склада, где группа ранее выгрузила более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морским путем.

После инцидента World Central Kitchen сообщила, что немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе.

Ранее армия Израиля сообщила, что подозрительный летательный аппарат упал на ее базу.

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