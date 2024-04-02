Военный эксперт назвал цели атаки ВСУ на Татарстан

Украина атаковала Татарстан, поскольку хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою противовоздушную оборону (ПВО) на линии боевого соприкосновения, перебросив ее вглубь страны. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Максим Климов. Кроме того, по его мнению, Киев стремится расширить географию нанесения ударов, а также пытается оказать политическое давление на руководство РФ.

«Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», — сказал Климов.

Действенным способом защиты от украинских беспилотников, по мнению эксперта, может быть создание на базе гражданских самолетов системы круглосуточного воздушного патрулирования, установив на машины средства обнаружения.

Об атаке беспилотников в районе особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана стало известно рано утром 2 апреля. В результате нападения, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах. Следственный комитет РФ начал расследование.

Позднее стало известно, что при атаке дронов на Татарстан пострадали 12 человек.

Ранее над поселком в ДНР сбили украинский беспилотник.