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Военный эксперт назвал цели атаки ВСУ на Татарстан

Военэксперт Климов: Киев атакует Татарстан, чтобы оголить российскую ПВО

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Украина атаковала Татарстан, поскольку хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою противовоздушную оборону (ПВО) на линии боевого соприкосновения, перебросив ее вглубь страны. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Максим Климов. Кроме того, по его мнению, Киев стремится расширить географию нанесения ударов, а также пытается оказать политическое давление на руководство РФ.

«Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», — сказал Климов.

Действенным способом защиты от украинских беспилотников, по мнению эксперта, может быть создание на базе гражданских самолетов системы круглосуточного воздушного патрулирования, установив на машины средства обнаружения.

Об атаке беспилотников в районе особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана стало известно рано утром 2 апреля. В результате нападения, предварительно, пострадали один из заводов и общежитие, очевидцы заявили о двух прилетах. Следственный комитет РФ начал расследование.

Позднее стало известно, что при атаке дронов на Татарстан пострадали 12 человек.

Ранее над поселком в ДНР сбили украинский беспилотник.

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