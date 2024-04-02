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Ракетоносцы ВКС России выполнили полет над водами Японского моря

Минобороны РФ: ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов», — отмечается в сообщении.

Ракетоносцы передвигались в сопровождении российских истребителей Су-30СМ.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он добавил, что летчики Воздушно-космических сил РФ регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

В середине февраля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.

Ранее США проследили за самолетами ВС РФ вблизи Аляски.

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