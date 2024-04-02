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В Британии рассказали о мощном ударе России по ВСУ

UnHeard: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих авиабомб

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии справиться с российскими планирующими авиабомбами. Такое мнение выразила обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

«Эти бомбы трудно сбить. Они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух. Даже опытные бойцы жалуются на сотрясение мозга, контузию и рвоту от столь мощных взрывов», — написала Эллиотт.

По ее мнению, Россия начала применять эти бомбы еще в прошлом году, однако в последнее время значительно нарастила их производство. Она добавила, что эти снаряды сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

28 марта бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ придется сдать Харьков из-за российских планирующих бомб и уничтожения украинской противовоздушной обороны (ПВО).

1 апреля полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, что мощность российской авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием.

Ранее Шойгу рассказал, сколько ВСУ потерял танков.

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Операция на Украине
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