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Нарышкин прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Нарышкин: удар Израиля по консульству Ирана в Сирии является терактом

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Пресс-служба Российского исторического общества

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Нарышкина, атака на консульство Ирана в Сирии является «безобразным, преступным шагом по отношению к суверенному государству».

«Это ... преступный шаг по отношению к суверенному государству Иран, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен», — поделился глава СВР.

До этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству в Дамаске.

Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявлял, что удар израильских вооруженных сил по консульству Ирана в Дамаске призван вовлечь Иран в большую войну, которая будет выгодна США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не спешат делать выводы по поводу удара по иранскому консульству в Сирии.

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