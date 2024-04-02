Нарышкин прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Нарышкина, атака на консульство Ирана в Сирии является «безобразным, преступным шагом по отношению к суверенному государству».

«Это ... преступный шаг по отношению к суверенному государству Иран, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен», — поделился глава СВР.

До этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству в Дамаске.

Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявлял, что удар израильских вооруженных сил по консульству Ирана в Дамаске призван вовлечь Иран в большую войну, которая будет выгодна США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не спешат делать выводы по поводу удара по иранскому консульству в Сирии.