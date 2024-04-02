Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине ликвидировали «лучшего разведчика Зеленского»

Военкор Татаринов: на Украине ликвидирован разведчик ВСУ лейтенант Гизимчук

close
100%
ВСУ

В зоне СВО силами российских подразделений ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, которого называли лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил военкор Руслан Татаринов.

По словам Татаринова, 1 апреля Гизимчук был ликвидирован кинжальным огнем из разных видов оружия, находясь в засаде с группой других украинских военнослужащих под селом Терны (между Донецком Харьковом. — ред.).

31 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ликвидации места дислокации СБУ в пригороде Херсона. Согласно его данным, за минувшую неделю российская армия нанесла удары по позициям 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нескольких бригад терообороны республики неподалеку от сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка. А в Крынках были успешно сорваны попытки ротации и подвоза военных грузов к местам дислокации украинских военнослужащих, а также поражены плавсредства ВСУ на реке Днепр.

Ранее в США раскрыли подробности ликвидации российского летчика-перебежчика.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами