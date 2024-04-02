На Украине ликвидировали «лучшего разведчика Зеленского»

В зоне СВО силами российских подразделений ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, которого называли лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил военкор Руслан Татаринов.

По словам Татаринова, 1 апреля Гизимчук был ликвидирован кинжальным огнем из разных видов оружия, находясь в засаде с группой других украинских военнослужащих под селом Терны (между Донецком Харьковом. — ред.).

31 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ликвидации места дислокации СБУ в пригороде Херсона. Согласно его данным, за минувшую неделю российская армия нанесла удары по позициям 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нескольких бригад терообороны республики неподалеку от сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка. А в Крынках были успешно сорваны попытки ротации и подвоза военных грузов к местам дислокации украинских военнослужащих, а также поражены плавсредства ВСУ на реке Днепр.

Ранее в США раскрыли подробности ликвидации российского летчика-перебежчика.