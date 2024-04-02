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Шойгу: призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации

Шойгу: призывников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Призывников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Как рассказал Шойгу, начавшаяся призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные законодательством РФ. Во всех регионах страны сформировано 2 646 призывных комиссий. Призыву подлежат 150 тыс. человек.

Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях, после чего отправятся на места несения службы, отметил он.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», — сказал министр.

Военнослужащие по призыву, у которых истек срок службы, должны быть своевременно уволены и отправлены домой, добавил глава ведомства.

До этого в Госдуме назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт.

Ранее в России начался весенний призыв в армию.

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