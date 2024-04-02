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Мэр Нижнекамска прокомментировал атаку БПЛА на нефтезавод

Мэр Нижнекамска Муллин: в результате атаки БПЛА на нефтезавод никто не пострадал

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Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске обошлась без серьезных разрушений и пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Рамиль Муллин.

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен», — сообщил градоначальник.

Он попросил горожан сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

2 апреля Дроны впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате взрыва в здании общежития политеха пострадали семь человек, в том числе как минимум двое несовершеннолетних. Трое госпитализированы. Депутат Андрей Картаполов считает, что за нападением стоит Украина.

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в разговоре с Welt отмечал, что Киев обладает дронами, которые способны преодолеть расстояние более тысячи километров.

Ранее СК РФ начал расследовать факты атаки на Татарстан.

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