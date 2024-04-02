В НАТО объяснили, почему альянс поддерживает украинцев

НАТО не усматривает прямых рисков для безопасности стран — участниц альянса. Об этом в интервью Радио Румынии заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Джоанэ рассказал, что в НАТО не хотят столкновения с Россией. «Мы поддерживаем украинцев, потому что они в определенном смысле ведут и нашу войну, это пробуждение к стратегической реальности в Европе» — добавил он.

По его мнению, альянс должен готовиться к негативному сценарию, однако руководство НАТО не видит в предстоящий период прямых рисков для безопасности стран-участниц.

В конце марта президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину.

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо отмечал, что, даже если западные страны решат отправить на Украину контингент в 60 тысяч военных, это не изменит положение дел украинской армии на передовой.

Ранее дипломат назвал роль Украины для НАТО.