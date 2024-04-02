В Госдуме озвучили ближайшие цели СВО

Вооруженным силам России (ВС РФ) для выполнения целей спецоперации прежде всего необходимо взять под свой контроль Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, а также выйти к Днепру. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

При этом ближайшей целью ВС РФ необходимо сделать Харькова, считает он. После этого, по словам эксперта, в задачи должно войти взятие Центральной и Западной Украины.

«Так должно быть, тогда мы достигнем целей спецоперации. Запад уже сейчас объявил о том, что он готов свои войска поставить на Украину... Там оставлять для них плацдарм, а через год опять воевать? Нужно решать задачи и достичь целей», — подчеркнул Соболев.

Накануне представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в центр Харькова прибыли большие группы военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России). По его словам, они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.

Координатор подполья в течение 1 апреля также сообщал о двух ударах России по аэропорту в Кривом Роге. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали аэропорт Лозоватка.

Ранее в подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов.