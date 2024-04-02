В Каховке и окрестностях восстановили подачу газа после обстрела ВСУ

В Каховском муниципальном округе Херсонской области восстановили подачу газа после повреждения газораспределительной станции во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил, что удары со стороны ВСУ не сломят жителей региона, а все разрушенное оперативно восстанавливается.

Станция в Каховке получила повреждения 21 марта. Помимо самого города, газ пропал в населенных пунктах Малокаховка, Любимовка, Коробки и Каменки. В итоге доступ к газоснабжению после ремонта в полном объеме снова получили 15 746 абонентов.

Также 21 марта Сальдо сообщал, что украинские военные с помощью дрона сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Ранее Сальдо заявил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов.