Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Каховке и окрестностях восстановили подачу газа после обстрела ВСУ

Сальдо: в Каховке возобновили нарушенное обстрелом ВСУ газоснабжение

close
100%
Андрей Варенков/РИА «Новости»

В Каховском муниципальном округе Херсонской области восстановили подачу газа после повреждения газораспределительной станции во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил, что удары со стороны ВСУ не сломят жителей региона, а все разрушенное оперативно восстанавливается.

Станция в Каховке получила повреждения 21 марта. Помимо самого города, газ пропал в населенных пунктах Малокаховка, Любимовка, Коробки и Каменки. В итоге доступ к газоснабжению после ремонта в полном объеме снова получили 15 746 абонентов.

Также 21 марта Сальдо сообщал, что украинские военные с помощью дрона сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Ранее Сальдо заявил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами