В Госдуме оценили атаку БПЛА на Татарстан: «Это мог совершить легкомоторный самолет»

Беспилотники, атаковавшие Татарстан, «однозначно» были запущены с территории Украины. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Дальность полета депутат объяснил тем, что атаку мог совершить легкомоторный самолет.

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете, — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном. Легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, практически по верхушкам деревьев, может огибать, лес проходить, и ниже верхушек деревьев — например, по оврагам, по ложбинам. Его обнаружить очень сложно традиционными средствами противовоздушной обороны. И у него дальность выше, чем у обычного небольшого беспилотника», — отметил Картаполов.

Политик подчеркнул, что окончательные выводы можно сделать только после расследования.

«Сейчас нашим соответствующим структурам надо разобраться и понять, что же это был за беспилотник, какой тип. Тогда можно будет вырабатывать предложения по противодействию. В любом случае нам всем надо быть внимательными, нашим соответствующим структурам, делать выводы и делать свою работу», — заключил он.

Утром 2 апреля три беспилотника атаковали Татарстан — объекты в Елабуге и Нижнекамске. Согласно информации, опубликованной ТАСС с ссылкой на оперативные службы, в результате атаки беспилотника в Елабуге получили ранения взрослый и двое подростков.

Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова заявила, что серьезных разрушений не произошло, технологические процессы на предприятиях не пострадали, и все службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Это первый случай атаки дронов на Татарстан. Город Елабуга находится примерно в 1300 км от границы с Украиной.

Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.