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Стало известно о пострадавших в результате атаки беспилотников в Татарстане

ТАСС: взрослый и двое подростков ранены при атаке беспилотника в Елабуге

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В результате атаки беспилотника в Елабуге взрослый и двое подростков получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) отметили, что всего пять человек получили легкие ранения во время атаки БПЛА в Татарстане.

Беспилотники атаковали Татарстан впервые. Власти региона заявили, что дроны летели на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова заявили, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Все службы находятся в повышенной готовности.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек.

Ранее стало известно, что на Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км.

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