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Стало известно о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Британские ВМС рассказали о новом нападении на судно у берегов Йемена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

О новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена сообщил центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 150 морских милях к северо-западу от йеменского порта Ходейда», — приводятся подробности в сообщении. Уточняется, что нападение произошло в Красном море, инцидент расследуется.

После инцидента другим судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

UKMTO классифицирует произошедшее как нападение. О нем сообщил капитан атакованного судна.

Дополнительная информация о нападении на текущий момент не разглашается.

29 марта сообщалось, что американские военные уничтожили четыре БПЛА хуситов.

17 марта UKMTO при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Это произошло в 150 км к востоку от йеменского порта Адена. Власти начали расследование. Инцидент классифицируется как нападение.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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