Военная полиция РФ развернула пост между Израилем и Сирией

Военная полиция РФ развернула дополнительный пост в районе Голанских высот в зоне разъединения ВС Израиля и Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения Вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции», — рассказал Попов.

По его словам, военная полиция ведет контроль за соблюдением режима прекращения огня между сторонами.

В марте сообщалось, что военная полиция РФ разместила пост в зоне соприкосновения Вооруженных сил Израиля и Сирии в районе Голанских высот.

10 марта ливанская шиитская группировка «Хезболла» заявила об обстреле казарм Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах 30 снарядами.

Ранее «Хезболла» выпустила более 60 ракет в сторону Голанских высот.