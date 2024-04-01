Российские ПВО сбили украинские беспилотники над Черным морем

Министерство обороны России сообщило, что 1 апреля в 19:30 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата по территории РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны шесть украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над акваторией Черного моря.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью была предотвращена атака с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. По данным ведомства, ВСУ проводила атаку по объектам на территории России примерно в 18:30 (мск) с применением ОАСЗО RM-70 Vampire.

Также сообщалось, что над Белгородской областью силами ПВО российской армии сбит принадлежащий Вооруженным силам Украины беспилотник. До этого 1 апреля российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область: также были сбиты два беспилотника.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.