Греция готовится отправить большое количество боеприпасов на Украину через Чехию

Греция готовится отправить значительное количество боеприпасов стоимостью €150 миллионов на Украину через Чехию и просит одобрения соответствующего парламентского комитета. Об этом пишет портал ieidiseis.gr.

«Боеприпасы, о которых идет речь, находятся на складах греческой армии и классифицируются греческими вооруженными силами как «не оперативные и не используемые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут проданы Чехии за €150 млн, а затем поставлены на Украину.

«По сути, они опустошают склады греческой армии ради (президента Украины Владимира, — «Газета.Ru») Зеленского», — говорится в тексте.

Об инициативе Чехии по сбору средств на закупку для Украины 800 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов стало известно 17 февраля. Сообщалось, что Чехия нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

Ранее в Словакии заявили о готовности ограниченно помогать Украине.