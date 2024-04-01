При ударе Израиля по Сирии ликвидирован иранский генерал

Командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди ликвидирован в результате разрушительного авиаудара Израиля по зданию иранского посольства в столице Сирии — Дамаске. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в службах безопасности.

«Командир иранской гвардии ликвидирован», — указывается в публикации.

В материале отмечается, что над местом удара плывет густой черный дым, поднимающийся из-под обломков разрушенного сооружения. В районе инцидента наблюдается много карет скорой помощи.

Представитель Вооруженных сил Израиля пока отказался давать любые комментарии.

Незадолго до этого стало известно, что здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате воздушного удара израильских ВС.

Ранее Израиль вновь атаковал Дамаск.