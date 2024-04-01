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При ударе Израиля по Сирии ликвидирован иранский генерал

Командир подразделения КСИР Ирана Захеди ликвидирован при ударе Израиля по Сирии

Командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди ликвидирован в результате разрушительного авиаудара Израиля по зданию иранского посольства в столице СирииДамаске. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в службах безопасности.

«Командир иранской гвардии ликвидирован», — указывается в публикации.

В материале отмечается, что над местом удара плывет густой черный дым, поднимающийся из-под обломков разрушенного сооружения. В районе инцидента наблюдается много карет скорой помощи.

Представитель Вооруженных сил Израиля пока отказался давать любые комментарии.

Незадолго до этого стало известно, что здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате воздушного удара израильских ВС.

Ранее Израиль вновь атаковал Дамаск.

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