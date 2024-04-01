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САУ «Коалиция» нанесли удары по ключевым укрепрайонам ВСУ

Military TV: САУ «Коалиция» нанесли удары по ключевым укрепрайонам ВСУ

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция» нацелились на ключевые укрепрайоны ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщил YouTube-канал Military TV.

«Установки <…> развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе», — отметили в публикации.

Военные аналитики канала отметили, что хотя точное число самоходок неизвестно, это вооружение играет существенную роль в конфликте.

Авторы материала обратили внимание, что новая САУ российских войск способна уничтожать цели на расстояние более 80 километров. Это позволяет ствольной артиллерии наносить удары по тыловым объектам Украины.

До этого в госкорпорации «Ростех» заявляли, что российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ».

В феврале российская армия получила от холдинга «Высокоточные комплексы» новую партию боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин».

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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