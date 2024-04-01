В Сирии сообщили об ударе Израиля по Дамаску

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийскую столицу Дамаск. Как сообщило агентство SANA, в окрестностях города произошли взрывы, сработало ПВО.

По данным ТАСС, которое ссылается на радиостанцию Sham FM, израильские войска обстреляли здание рядом с иранским посольством. Официальной информации о случившемся не поступало.

Сирийская сторона регулярно сообщает об атаках со стороны Израиля. 31 марта ВВС еврейского государства нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. Отмечается, что в результате атаки ранения получили два мирных жителя. Кроме того, был нанесен материальный ущерб.

30 марта Reuters сообщило, что Израиль впервые за несколько месяцев нанес мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир «Хезболлы» в Ливане Али Абед Ахсан Наим.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми удары Израиля по Сирии.