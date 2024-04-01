Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сирии сообщили об ударе Израиля по Дамаску

SANA: сирийские силы ПВО отразили атаку армии Израиля на Дамаск

close
100%
Sham FM/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сирийскую столицу Дамаск. Как сообщило агентство SANA, в окрестностях города произошли взрывы, сработало ПВО.

По данным ТАСС, которое ссылается на радиостанцию Sham FM, израильские войска обстреляли здание рядом с иранским посольством. Официальной информации о случившемся не поступало.

Сирийская сторона регулярно сообщает об атаках со стороны Израиля. 31 марта ВВС еврейского государства нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. Отмечается, что в результате атаки ранения получили два мирных жителя. Кроме того, был нанесен материальный ущерб.

30 марта Reuters сообщило, что Израиль впервые за несколько месяцев нанес мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир «Хезболлы» в Ливане Али Абед Ахсан Наим.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми удары Израиля по Сирии.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами