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Удары России по Украине заставили паниковать жителей Германии

ZDF: ракеты ВС России стали наносить Украине еще более сокрушительный урон

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России существенно увеличили интенсивность ракетных атак по Украине и ее инфраструктуре. Об этом сообщает репортер Хеннер Хебештрайт в эфире локального телеканала Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

«Русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон», — заявил журналист.

По его оценке, из-за этого поднялось волнение и беспокойство как среди украинцев, так и среди жителей Германии.

Хебештрайт обратил внимание, что удары стали чаще наноситься по объектам критической инфраструктуры Украины. Для осуществления подобных атак Российская армия, как правило, применяет ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), добавил корреспондент.

До этого стало известно, что Россия модернизировала и повысила эффективность своих систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атак вооруженных сил Украины по территории страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire.

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