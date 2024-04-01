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В Белгороде объявили ракетную опасность

МЧС объявило 1 апреля ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Белгородской области в Telegram-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — указывается в публикации.

Местным жителям в целях безопасности рекомендовано оставаться дома и держаться подальше от окон.

Аналогичное объявление накануне рано утром сделал губернатор области Вячеслав Гладков. При этом Гладков призвал выбрать для этих целей коридор, ванную или кладовую. Жителям, оказавшимся в момент тревоги на улице, губернатор посоветовал поскорее спуститься в укрытие или другое безопасное от атаки с воздуха место.

Позднее министерства обороны РФ сообщило, что украинские войска попытались нанести удар по территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата.

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