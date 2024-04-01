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Эксперт объяснил, какова польза для ВС РФ от изучения дрона ВСУ «Баба Яга»

Эксперт по БПЛА Федутинов: изучение дронов ВСУ позволит ВС РФ быстрее их сбивать

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Shutterstock

Исследование украинского дрона «Баба Яга» полезно российской стороне, поскольку информация о местах запуска и техобслуживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника даст возможность наносить удары по этим локациям. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Кроме того, по его словам, изучение техники ВСУ поможет эффективнее с ней бороться.

«Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», — сказал Федутинов.

Он также отметил, что название «Баба Яга» было дано не отдельной модели БПЛА, а множеству версий аппаратов. По его словам, их объединяет высокая грузоподъемность, которая позволяет нести существенную боевую нагрузку.

1 апреля стало известно, что специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) разобрали и изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины «Баба Яга».

По словам гендиректора ЦКБР Дмитрия Кузякина, российские специалисты смогли узнать координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок его комплектующих. Он рассказал, что устройство попало на фронт не сразу — оно долго находилось в Восточной Европе и на Украине.

До этого Кузякин заявил, что FPV-дроны в перспективе могут стать дешевым и эффективным средством поражения безэкипажных катеров противника.

Ранее сообщалось, что российские антидроновые ружья научились бороться с «Бабой Ягой».

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