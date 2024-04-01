В Швеции нашли причину задержек в поставках боеприпасов

В Швеции и других странах Европы наблюдаются задержки в поставках боеприпасов — они связаны с очередями на тестовые отстрелы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

По данным СМИ, только на одном полигоне шведской компании Bofors очередь составляет порядка года. По словам главы полигона Стефана Крола, есть несколько готовых партий снарядов, которые просто некому проверять, и такая ситуация наблюдается во всех европейских странах, потому что им не хватает испытательных полигонов.

Одним из возможных решений проблемы в Швеции видят создание нового полигона.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что власти страны продолжают обсуждать поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился рассмотреть при условии вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Обсуждения проходят в рамках «коалиции истребителей» — инициативы ряда стран Запада, направленной на помощь Украине в приобретении американских истребителей F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «позором для Европы» темпы поставок боеприпасов.