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Министр обороны Эстонии признал наличие военных НАТО на Украине

Глава Минобороны Эстонии Певкур: на Украине есть военные атташе стран НАТО

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РИА «Новости»

На территории Украины уже находится военный персонал каждой страны, входящей в состав Североатлантического альянса (НАТО), заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом сообщает газета Die Presse.

«Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину», — сказал Певкур в интервью.

По словам министра, 1,5 тысячи украинцев уже прошли обучение в Польше, Великобритании и Эстонии. Теперь оборонные ведомства стран Запада планируют создать тренировочные лагеря в самой Украине, чтобы ускорить процесс обучения украинских военных, поскольку постоянные поездки через границу затрачивают время, отметил Певкур.

При этом он исключил вероятность того, что европейские солдаты будут «сражаться в окопах на Украине».

До этого в Минобороны Эстонии заявили, что Украине надо €120 млрд ежегодно для победы в конфликте с Россией.

Ранее Минобороны Эстонии отказалось от продукции Mars и Nestle из-за солидарности с Украиной.

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