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ВСУ повредили несколько объектов в Первомайске в ЛНР

ВСУ повредили жилые дома, газопровод и ЛЭП в Первомайске в ЛНР

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили несколько жилых домов, газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Первомайске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Колягин.

Он уточнил, что по предварительным данным, в результате обстрела на одной из улиц повредили ворота, ограждение, остекление. Также повреждения получила кровля двух домовладений на несколько хозяев, газопровод низкого давления диаметром 108 мм и опора линии электропередачи.

Днем 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Дунайка в Грайворонском городском округе. В этот момент на улице находилась женщина, которая получила серьезные ранения. На место выехала бригада скорой помощи, но спасти местную жительницу не удалось.

Позднее Гладков навестил раненных в результате обстрела украинских войск. В больницу поступили два сотрудника МЧС с закрытой черепно-мозговой травмой, оскольчатым переломом головы и ранением груди и живота, а также женщина и мужчина с тяжелыми ранениями.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.

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