Дипломат назвал роль Украины для НАТО

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гаврилова, сейчас РФ противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором западные страны «выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания».

Дипломат отметил, что враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока НАТО и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов.

В конце марта президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказывал мнение, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину.

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо отмечал, что даже если западные страны решат отправить на Украину контингент в 60 тысяч военных, это не изменит положение дел украинской армии на передовой.

Ранее президент Литвы раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину.