В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры Украины

Объекты инфраструктуры в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области повреждены в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Согласно его сообщению, за прошедшие сутки поступило несколько сообщений о повреждении объектов инфраструктуры. При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

24 марта он также сообщал о повреждениях в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

22-23 марта несколько важных украинских объектов энергетической системы получили сильные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС. Сообщалось также о повреждении Ладыжинской ТЭС. По данным украинских СМИ, повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций. Отключения энергии произошли в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях Украины. На этом фоне энергию на Украину поставили Польша, Румыния и Словакия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее США потребовали от Украины прекратить удары по энергетическим объектам России.